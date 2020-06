Controllo del territorio, Polizia impegnata nelle zone indicate dai cittadini

La Spezia - Nel corso di questa settimana si sono svolti quattro distinti servizi di controllo straordinario del territorio anticrimine e finalizzati al monitoraggio del rispetto delle misure anti assembramento, volte al contenimento della diffusione della polmonite da Covid-19, dei quali tre alla Spezia ed uno a Sarzana.



Nel corso dei servizi effettuati il 9, 11 e 12 giugno. nel capoluogo dalla Squadra Volante unitamente ad equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, coordinati dal Dirigente l’U.P.G.S.P., sono state perlustrate numerose aree del centro cittadino nonché ulteriori zone oggetto di recenti esposti quali l’area posta tra Via Pisa e la pista ciclabile di Via Zara, come pure la zona del quartiere del Canaletto compresa tra Via Mantegazza, Via Giulio della Torre e Via Saffi, dove tuttavia non venivano rilevate problematiche di rilievo. Complessivamente sono state identificate 104 persone (40 con precedenti penali e/o di polizia) di cui 38 extracomunitarie e controllati 12 veicoli.



A Sarzana il Dirigente del Commissariato ha diretto l’attività operativa svolta nella serata di mercoledì 10 da personale dipendente dell’Ufficio Controllo del Territorio unitamente a due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Liguria.

Sono state pattugliate accuratamente le vie e le piazze del centro storico, l’area esterna alla stazione ferroviaria ed il quartiere Crociata. Nel corso del suddetto servizio sono stati controllati complessivamente 12 veicoli e identificate 35 persone.