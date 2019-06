Controlli sulla movida, saltano fuori due etti di hashish

La Spezia - Serata di controlli sulla movida spezzina. Su disposizione del questore ieri sera è stato effettuato un servizio interforze nei luoghi in cui la vita notturna è stata oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini. Sotto la direzione del dirigente dal commissario Lorenzo Mulas, sono stati dispiegati tre equipaggi della questura, due dei carabinieri, uno della Guardia di finanza con l'ausilio di una unità cinofile antidroga proveniente da Firenze. Piazza Brin, Via Milano, Scalinata Fillia, Piazza Verdi e Piazza del Bastione con le sue scalinate i luoghi passati al setaccio.

L'esito dei controlli ha portato all'arresto di un cittadino italiano originario dell'Etiopia di 29 anni trovato in possesso su di sé di 17 grammi di hashish. La perquisizione è continuata presso il domicilio del giovane. Qui è stato trovato un ulteriore panetto di 139 grammi di hashish e una somma di denaro di 565 euro che si ritengono frutto dello spaccio. E' accusato di detenzione ai fini di spaccio, si trova ora ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida che si terrà lunedì prossimo. Denunciato invece un gambiano 25enne trovato in possesso di 12 grammi di hashish e deferito in stato di libertà. In totale sequestrati 277 grammi di hashish e controllate 88 persone in tutta la serata.