Controlli sul pesce, alla Spezia tutto ok ma a Parma fioccano multe

La Guardia Costiera setaccia due centri commerciali in città e non rileva alcuna violazione delle norme di conservazione.

La Spezia - Continuano i controlli lungo la filiera della pesca da parte del personale della Guardia Costiera della Spezia. I militari del comando di Largo Fiorillo, si sono concentrati su ristoranti, pescherie, esercizi commerciali nella Provincia di Parma, svolgendo numerosi controlli finalizzati a verificare il rispetto della normativa in materia. Il risultato è stata l’elevazione di 4mila euro di multe per la violazione dell’obbligo di fornire informazioni sugli alimenti ai consumatori (come invece previsto dal D.Lgs.vo 231/2017).

Le principali inosservanze rilevate riguardano la mancanza di etichettatura sul prodotto esposto alla vendita, l’assenza di indicazione degli ingredienti, quali conservanti ed antiossidanti, sui prodotti ittici controllati, nello specifico decongelati, quali code di gambero, mazzancolle tropicali, seppie e polpo. Informazioni utili per la tutela in generale del consumatore ed in particolare dei soggetti che hanno sviluppato allergie a tali sostanze.

Ieri i controlli sono proseguiti presso due centri commerciali spezzini, senza riscontrate violazioni. Vanno ad aggiungersi a quelli già svolti lo scorso mese nella provincia di Reggio Emilia presso ristoranti, supermercati e centri per la grande distribuzione durante i quali sono state elevate sanzioni per un totale di 6mila euro per mancanza di tracciabilità di quasi 40 kg di diverse specie ittiche, poi sottoposte a sequestro amministrativo.