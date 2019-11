Controlli sui rifiuti prodotti dallo svuotamento delle cantine: tre sanzioni

La Spezia - Al fine di contrastare l’illecito abbandono di rifiuti domestici anche in aree di pregio ambientale, il Gruppo Carabinieri Forestale della Spezia ha avviato una campagna di controlli stradali sul corretto trasporto di rifiuti derivanti dall’attività dei cosiddetti “svuota cantine”, spesso operata in modo senza titolo ed in modo abusivo e con conseguente abbandono dei rifiuti sul territorio.



Nei giorni scorsi, militari dei Comandi Stazione di La Spezia, Sarzana, Sesta Godano, Follo, Borghetto Vara e Varese Ligure hanno effettuato controlli su strada interessando 15 automezzi e 23 persone.



Sono state sanzionate (per complessive seimila euro di sanzioni) due persone per trasporto senza formulario di rifiuti speciali (essenziale per garantire la tracciabilità degli stessi) ed una persona per mancata copertura assicurativa, con sequestro amministrativo dell’automezzo ai fini della successiva confisca.