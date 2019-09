Controlli sui carburanti in città da parte della Finanza

La Spezia - Controlli da parte della Guardia di finanza in alcuni distributori di benzina del territorio. I finanzieri sono stati notati da alcuni automobilisti muniti di un’asta per il campionamento del carburante contenuto nel serbatoio principale.

L'intervento delle Fiamme gialle è stato causato da alcune segnalazioni che sono arrivate al comando nel corso della mattinata, complice anche il fatto che nelle ultime ore rimbalza sui social network la fotografia scattata da un meccanico spezzino di tre bottiglie di plastica che conterrebbero benzina e un altro liquido che sarebbero stati prelevati da tre automobili andate in panne dopo aver fatto rifornimento in città.

I campioni controllati da parte della Guardia di finanza, che effettua periodicamente questa tipologia di verifiche, saranno analizzati nei prossimi giorni e nel giro di una settimana i risultati saranno a disposizione.



La presenza di elementi che guastano la benzina, come l’acqua, all’interno dei carburanti può verificarsi per i motivi più svariati, tra questi, anche il maltempo. Con piogge abbondanti le cisterne possono raccogliere anche una discreta quantità d’acqua e di conseguenza “allungarne” il contenuto.



La materia, per il consumatore rimane molto complicata perché non è detto che il rifornimento “incriminato” sia stato proprio l’ultimo effettuato. A fare chiarezza è Adoc la Spezia. “Il consiglio che si può dare in queste circostanze - spiega la presidente Elisabetta Sommovigo - è quello di conservare le ricevute del rifornimento e se possibile pagare elettronicamente perché così tutto rimane tracciato. Il consumatore può puntare ad aprire un sinistro. E nel caso in cui venga riscontrato il danno effettivo e ingente il distributore rischia di dover pagare l’intervento di riparazione. La materia comunque non è semplice, perché il riconoscimento del danno non è immediato ed è molto complesso collegare che il carburante ‘guasto’ provenga da un distributore preciso soprattutto e questo dipende anche dallo stato del serbatoio stesso (non del tutto a secco o viceversa)”.