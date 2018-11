Controlli straordinari di Polizia nelle stazioni ferrioviarie liguri

La Spezia - Le stazioni costituiscono sempre di più centri in grado di offrire una molteplicità di servizi, spazi ad alta densità di frequentazione, punti nevralgici della mobilità di migliaia di persone al giorno.

Rappresentano, infatti, un luogo di approdo e allo stesso tempo un “biglietto da visita” per le migliaia di turisti che si riversano nelle nostre città.

Con l’approssimarsi dei periodi festivi, le strutture ferroviarie sono caratterizzate da un notevole afflusso di viaggiatori e per questo, terreno di “caccia” di malintenzionati che, approfittando della folla e della distrazione di turisti e viaggiatori, tentano di sottrarre denaro e oggetti di valore.

Nell’ambito dell’ Operazione Stazioni Sicure – eseguita nella giornata di ieri in tutto il territorio nazionale su direttive del Servizio Polizia Ferroviaria, sono stati effettuati controlli straordinari ai passeggeri ed ai loro bagagli, nonchè ai depositi presenti nelle stazioni.

Nello specifico, la Polizia Ferroviaria per la Liguria, nel corso della Operazione Stazioni Sicure ha impiegato 40 pattuglie nelle stazioni, scortato 12 treni, identificato 243 persone ed effettuati controlli a 139 bagagli, denunciato a piede libero 2 persone e controllati 33 scali ferroviari.

Come sempre, resta alto il livello di attenzione da parte di tutti gli Operatori della Polizia Ferroviaria che lavorano ogni giorno con impegno e dedizione per assicurare ai cittadini di vivere in serenità l’ambiente ferroviario e poter viaggiare in tranquillità sui “binari” della sicurezza e della legalità.