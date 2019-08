Controlli per Ferragosto, indentificate più di settanta persone

La Spezia - Controlli e servizi di sicurezza a tutto spiano in città con un totale di 77 identificazioni. Tra i sorvegliati speciali il quartiere Umberto I dove sono passati sotto la lente i market etnici, alcuni dei quali aperti anche dopo le 23. Gli agenti in servizio, coordinati dal dirigente delle volanti Mulas che ha intensificato la vigilanza nella zona, hanno controllato 26 persone delle quali 8 con precedenti di polizia. Ventiquattro erano cittadini stranieri. Le pattuglie poi si sono spostate in Piazza Garibaldi e Via Diaz, controlli che in questi casi hanno portato ad altre 15 idenficazioni. Otto persone avevano precedenti.

Il pattugliamento si è spinto ben oltre la mezzanotte con un'attenzione particolare al "Casa vivera", un ex centro per disabili in Via San Francesco di proprietà della Regione Liguria, per un approfondimento sull'occupazione abusiva. Alcuni residenti infatti avevano segnalato più volte la presenza di persone che senza alcun titolo alloggiavano all'interno dello stabile.

Il controllo ha dato conferma: sono stati trovati due stranieri. Sono un cittadino marocchino 32enne e un tunisino di 35 entrambi con precedenti che venivano denunciati all'Ag per il reato di "invasione di edifici". Nessuno dei due è regolare sul territorio nazionale, quindi sono stati colpiti dall'ordine del questore a lasciare il territorio nazionale. Il bilancio del servizio è di 64 persone controllate con precedenti penali. Cinquantaquattro erano stranieri.



Un altro servizio è stato condotto nella giornata di ieri assieme al Reparto prevenzione crimine di Genova. Sono state identificate 36 persone, 12 di loro avevano precedenti di polizia, e 255 veicoli tramite il sistema "Mercurio" che permette di verificare se un mezzo è rubato oppure non in regola con la circolazione stradale. In questo secondo servizio l'area sotto stretta sorveglianza è stata quella del Parco della Maggiolina e del Sant'Andrea. Spostandosi poi in Scalinata Cernaia e Via dei Colli negli ultimi giorni si sono verificate alcune segnalazioni di persone sospette. Ad attirare l'attenzione degli agenti una villa abbandonata dove si trovavano chiari segni di occupazione abusiva oltre a tracce di consumo di sostanze stupefacenti. L'abitazione però all'arrivo della Polizia era vuota. I controlli hanno raggiunto nuovamente "Casa vivera" rimasta vuota dopo il controllo del giorno precedente.