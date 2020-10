Controlli nel sabato sera della movida: nessuna sanzione

La Spezia - Dopo venerdì, anche sabato sera sono proseguiti i controlli disposti dal Questore nelle vie del centro cittadino della Spezia, volti al contrasto ed alla prevenzione dei reati contro il patrimonio e del degrado urbano, al presidio dei tradizionali punti di ritrovo della “movida”, ma anche alla verifica del rispetto delle nuove norme anticontagio.

L’attività operativa nel capoluogo, coordinata da un ispettore superiore della Questura, si è avvalsa di personale dipendente e della Squadra Volante, militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, di pattuglie della Polizia municipale impegnate soprattutto in controlli amministrativi e della task force costituita da Croce rossa italiana e volontari posti a disposizione dal Comune, per l’opera di informazione e sensibilizzazione di competenza.

Particolare attenzione è stata rivolta alla verifica del rispetto alla normativa anti-contagio vigente, alle regole anti-assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico, così come al distanziamento di sicurezza interpersonale e al rispetto della chiusura alle 24 degli esercizi pubblici.



Durante il servizio, oltre ai controlli di routine alle persone, si è proceduto a verificare 15 esercizi di vicinato che hanno chiuso regolarmente alle 21.

A seguito di segnalazione al 112 per schiamazzi e rumori molesti, sono stati effettuati controlli da parte di Polizia di Stato e Polizia Municipale ad un circolo sito in via Corridoni e ad uno ubicato in via XXIV Maggio, mentre in un altro circolo in Corso Cavour è intervenuta l’Arma dei Carabinieri, senza rilevare violazioni. In corso verifiche per l’adeguata dell’insonorizzazione dei locali ed il riscontro sulla regolarità di taluni profili amministrativi.



Durante l'intera durata del servizio, la zona maggiormente interessata dalla presenza e transito di persone risultava essere Piazzetta del Bastione e vie limitrofe ed anche le attività commerciali ivi ubicate sono risultate essere quelle maggiormente frequentate, potendosi apprezzare grande attenzione da parte dei titolari dei locali impegnati a sensibilizzare i clienti al rispetto delle normative vigenti.