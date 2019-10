Controlli nel fine settimana, sequestrate cocaina e marijuana in due locali

La Spezia - La notte di sabato 5 ottobre, nel centro cittadino, si è svolto un servizio straordinario finalizzato al contrasto del degrado urbano ed ai controlli antidroga e amministrativi, dei pubblici esercizi, da parte di una task force interforze composta da personale della Squadra amministrativa, Volanti, Polizia scientifica della Questura, militari della Guardia di Finanza con unità cinofila antidroga.

L’articolato dispositivo operativo, coordinato da funzionari della Questura, ha permesso di controllare approfonditamente 3 pubblici esercizi molto frequentati. All’interno di uno di questi, in Via San Cipriano, veniva sequestrato un quantitativo di cocaina pari a 0.7 grammi, mentre in un altro, situato in Viale Fieschi, 1.22 grammi di cocaina e 3.5 grammi di hashish. All’interno di quest’ultimo locale, il fiuto dell’unità cinofila si indirizzava anche verso un venticinquenne albanese, regolare sul Territorio Nazionale, che veniva trovato in possesso di 0.40 grammi di marijuana e perciò immediatamente segnalato al Prefetto per possesso di sostanza stupefacente per uso personale.

Complessivamente, nel corso del servizio interforze, che si è concluso alle prime luci dell’alba, sono state identificate 67 persone, di cui 30 gravate da precedenti di polizia utilizzando anche i tablet in dotazione all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, per velocizzare i controlli sul posto.

Nel corso dell’intera giornata, la Polizia di Stato in ambito provinciale è riuscita a controllare la cifra record di 203 persone, delle quali 62 straniere ed ha elevato 12 contravvenzioni al Codice della strada.