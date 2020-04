Controlli in città, su 44 persone identificate emessa una sola sanzione

La Spezia - Ieri pomeriggio, sono stati effettuati nuovi servizi di controllo del territorio anticrimine abbinati ai riscontri sul rispetto delle direttive per il contenimento della diffusione della polmonite da Covid-19. Impiegati equipaggi della Questura della Spezia e del Commissariato di P.S. di Sarzana, con la collaborazione di personale del Reparto Prevenzione Crimine di Genova.



Gli agenti, al comando del Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico Commissario Capo Dr. Mulas, hanno effettuato verifiche mirate nel capoluogo, concentrandosi nelle zone centrali ed est con l’istituzione di posti di controllo soprattutto all’altezza del Centro Kennedy e di Piazza Concordia.

Nello svolgimento del servizio, sono state identificate 44 persone, di cui 14 con precedenti penali o di polizia, tutte munite di valida certificazione e 33 veicoli controllati; una delle persone fermate è stata sanzionata per violazione dell’art.126 comma 11 del Codice della Strada, in quanto guidava con patente scaduta che veniva prontamente ritirata.