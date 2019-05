La Spezia - Maxi controllo interforze ieri sera in città. Il bilancio è di 52 persone identificate, 38 delle quali erano straniere, cinque esercizi e un circolo privato controllati. Ai sei locali presi in esame da Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Municipale e dell'Asl sono state elevate una serie di sanzioni amministrative.

Sono due e per una ha proceduto l'Asl per un ammontare di 2mila euro e l'altra per inosservanza delle norme igienico sanitarie sui 300 euro.