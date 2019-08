Controlli delle Municipale: saltano sei patenti in una notte

Nottata di posti di blocco in città: oltre alla guida in stato di ebbrezza sono state staccate sanzioni per diverse violazioni del codice della strada.

La Spezia - Nuova offensiva della Polizia locale contro la guida sotto l'influenza dell'alcool. Sono sei (cinque uomini e una donna) i conducenti di veicoli a cui la notte scorsa è stata ritirata la patente di guida. In tre casi perché alla guida con tasso alcolemico superiore a 1g/l con relativa denuncia penale e decurtazione di 10 punti e negli altri tre con tasso alcolemico inferiore a 0.8 g/l e conseguente contestazione amministrativa pari a 544 euro e decurtazione di 10 punti.



I controlli degli agenti del comando di Via La Marmora hanno interessato il centro (in particolare il tratto finale di Via XX settembre) e il quartiere Umbertino.

In un caso inoltre un giovane è stato sorpreso alla guida di un motociclo senza la patente richiesta, tre giovani extracomunitari alla guida di velocipedi sono stati sanzionati perché privi dei dispositivi luminosi previsti e, ancora, due conducenti sono stati multati perché alla guida di veicoli sprovvisti della revisione.

Svariate altre sanzioni sono state comminate per guida senza cinture, dispositivi d'illuminazione inefficienti, documenti mancanti e trasporto di persone non consentito su ciclomotore.