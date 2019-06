Controlli congiunti di Finanza e Municipale contro lo spaccio

La Spezia - Nella serata di ieri la Guardia di finanza e la Polizia Municipale della Spezia hanno dato luogo a un servizio nel centro cittadino, ed in particolare nella piazza Verdi, scalinate limitrofe e giardini pubblici per il contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti, con l'ausilio dell'unità cinofila delle Fiamme gialle.



Il servizio è stato disposto dai Comandi a riscontro di numerose segnalazioni di cittadini lamentanti tale fenomeno nel centro urbano, pervenute in particolare all'Assessore ala Sicurezza del Comune Gian Marco Medusei che ha richiesto alle Forze dell'Ordine i relativi controlli. Sulla scalinata vicina a piazza Verdi i Finanzieri e gli Agenti di Polizia Municipale hanno sorpreso, con il determinante ausilio dell'unità cinofila, un minore sedicenne di origine dominicana ma nato e residente nella nostra città con due involucri risultati contenere in tutto circa 20 grammi di hashish.

In seguito a perquisizione il minore è stato trovato in possesso di 320 Euro in banconote, all'interno del portafoglio di cui si sospetta la provenienza dall'attività illecita di spaccio. Sia la sostanza stupefacente che il denaro sono stati posti sotto sequestro penale mentre il minore è stato denunciato al tribunale dei minorenni per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli Agenti hanno anche identificato un altro giovane appena divenuto maggiorenne di nazionalità dominicana, ancorché residente nella nostra città. Il ragazzo, che stava vendendo l'hashish, è stato segnalato quale assuntore alla Prefettura della Spezia ai sensi della vigente normativa. Sempre ricorrendo all'unità cinofila i Finanzieri e gli Agenti di polizia Municipale hanno identificato e controllato un gruppetto di ragazzi all'interno dei giardini pubblici e nella scalinata del palazzo delle poste senza tuttavia accertare alcuna attività di spaccio o consumo di sostanza stupefacente in atto.