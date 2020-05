Controlli antiassembramento, tutti in regola anche nei negozi

La Spezia - Piazza Garibaldi, Piazza Saint Bon, Piazza Brin, Giardini Pubblici, Piazzale Papa Giovanni XXIII e poi il campetto sportivo di Fossitermi. Nel pomeriggio di ieri è stato effettuato un servizio di controllo del territorio da parte delle volanti della Questura con il supporto dell'anticrimine. Le pattuglie hanno perlustrato varie zone della città ed effettuato due posti di controllo in Viale Italia ed in Via Veneto, all’altezza di Piazza Europa. Focus sulla prevenzione di assembramenti: identificate 65 persone e controllati 16 veicoli, tutte rispettose delle prescrizioni. Nelle stesse ore controllate 25 attività commerciali tra cui bar, pasticcerie e gelaterie risultate tutte ottemperanti alle prescrizioni ministeriali.