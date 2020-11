Controlli anti-Covid intensificati, la Polizia monitora negozi e grande distribuzione

La Spezia - La Polizia di Stato della Spezia, attraverso l'alacre lavoro della Squadra Amministrativa della Divisione PAS, ha monitorato e verificato gli esercizi commerciali della piccola, media e grande distribuzione, compresi gli esercizi di vicinato, per accertare il particolare rispetto delle linee guida di settore, che prevedono, tra le altre, le misure del contingentamento degli ingressi, del distanziamento interpersonale, non trascurando la sensibilizzazione degli utenti riguardo al divieto di trattenersi all’interno degli esercizi controllati oltre il tempo necessario agli acquisti, evitando così la formazione di assembramenti.



Solo negli ultimi tre giorni sono stati sottoposti a verifica 16 esercizi di grande e media distribuzione e 17 esercizi di vicinato. Non sono emerse violazioni al Dpcm, né riguardo al numero di avventori, per cui è sempre stata verificata la capienza massima consentita, né con riferimento al loro distanziamento, essendo quasi ovunque regolamentato dal personale delle attività commerciali. Presso la grande distribuzione, viene effettuata la misurazione della temperatura dei clienti e del personale, presso i banchi e le casse sono posti appositi distanziatori o sono presenti strisce sui pavimenti indicanti le distanze da rispettare e tutti i locali sono risultati igienizzati regolarmente.



Nei negozi di vicinato, i gestori hanno adottato misure diverse a seconda della capienza delle proprie attività commerciali, sia per la sanificazione degli ambienti, sia per il distanziamento sociale, in taluni fornendo anche, all’occorrenza, mascherine alla clientela che ne fosse sprovvista. Controllate anche le attività commerciali con servizio d’asporto. Importante l’opera di riscontro sul posto effettuata dagli agenti e di sensibilizzazione al pieno rispetto delle precauzioni sanitarie che, nelle scorse settimane, prima della qualificazione a zona arancione, avevano visto una certa attenuazione. I controlli proseguiranno fino al 3 dicembre, attuale data di scadenza della classificazione di questa provincia in fascia ad alto rischio.