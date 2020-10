Controlli anti-Covid, in Piazza Brin sorpresi due ladri di parmigiano

La Spezia - Nell'ambito dei controlli in corso nel quartiere Umbertino anche per il rispetto delle prescrizioni sull'emergenza sanitaria Covid-19, gli agenti del reparto territoriale della Polizia locale hanno individuato in Piazza Brin due persone con un voluminoso sacchetto al seguito già note al Comando di Via La Marmora per precedenti furti perpetrati.

Identificati sul posto e verificato sommariamente il contenuto del sacco in cui erano detenute pezzi di formaggio parmigiano e indumenti vari per bambini, gli uomini del comando di Via La Marmora hanno effettuato riscontri con gli esercizi commerciali i cui cartellini comparivano su alcuni dei prodotti.



Da ciò è emerso che un supermercato sito nel quartiere Umbertino e un negozio di articoli per bambini situato nel centro pedonale, avevano subito nelle ore precedenti il furto di tale merce. Acquisiti tali elementi i due autori dei furti sono stati condotti nella vicina caserma di via La Marmora e denunciati all'Autorità Giudiziaria per furto aggravato in concorso e ricettazione.