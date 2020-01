Controlli a tappeto sulle strade, la Polizia "marca" 615 infrazioni al Codice della strada

La Spezia - Nella serata di ieri nuova attività di controllo svolta dalle pattuglie della Polizia Stradale che hanno effettuato un servizio, protrattosi fino alle ore 6 odierne, sia sulla viabilità ordinaria che su quella autostradale della provincia, mirato al contrasto della guida in stato di alterazione psicofisica per abuso di alcool ed assunzione di sostanze stupefacenti, oltre che alla prevenzione di sinistri stradali.

Attuati 5 posti di controllo nelle principali strade di accesso alle città della Spezia e di Sarzana, oltre che sull’arteria autostradale, nel corso dei quali le pattuglie hanno sottoposto ad accertamento etilometrico complessivamente 25 persone, risultate rientranti nei limiti previsti dalla legge. Elevate 5 infrazioni al Codice della Strada di cui 2 relative al superamento dei limiti di velocità.

Nel periodo delle festività natalizie e di fine anno la Polizia Stradale ha assicurato importanti servizi di prevenzione e repressione, intensificando l'attività di controllo del territorio con l’impiego complessivamente di 248 pattuglie di vigilanza stradale e di 37 pattuglie di Polizia Giudiziaria in borghese, queste ultime in particolare nelle aree di servizio dell'A/12 ove hanno controllato in totale di 207 persone denunciandone a piede libero 6.

Le persone controllate con etilometro sono state 85 di cui 4 sanzionate per guida in stato d'ebbrezza. Nel corso dei controlli effettuati sono state complessivamente contestate 615 infrazioni al Codice della Strada, di cui 203 per eccesso di velocità e 13 per uso del telefono cellulare.

Gli operatori della Sezione Polizia Stradale hanno altresì rilevato 28 sinistri di cui 15 con solo danni a cose e 13 con 16 persone ferite.