Controlli a tappeto sulle scalinate, Municipale e Polizia segnalano tre consumatori di hashish

La Spezia - Prosegue l'offensiva della Polizia municipale contro il consumo di droga e alcol nelle scalinate del centro; nel tardo pomeriggio di ieri la pattuglia di presidio del centro cittadino istituita dal comando di Via Lamarmora, su richiesta dell'assessore alla Sicurezza Gianmarco Medusei, ha sorpreso un giovane diciottenne di nazionalità italiana nel mentre consumava una dose di hashish nella scalinata San Giorgio, vicino al frequentato parco delle Clarisse. Per il giovane spezzino è scattata la segnalazione alla Prefettura ai sensi della normativa sul consumo di sostanze stupefacenti. Rischia la sospensione della patente e altre misure cautelari amministrative. Nel corso del servizio la pattuglia ha identificato altri 4 giovani tuttavia non risultati in possesso di sostanze stupefacenti.



Il servizio fa seguito a un pattuglione del pomeriggio precedente disposto dal questore della Spezia nel corso del quale Polizia di Stato e Polizia Municipale hanno sorpreso due giovani diciottenni, un albanese ed un italiano, anch'essi con dosi di sostanze cannabinoidi intenti a consumarle nella vicina scalinata Spora. Anche per questi due giovani è scattata la segnalazione alla Prefettura della Spezia. Il servizio della Polizia di Stato e della Polizia municipale ha interessato anche le scalinate Fillia, Bastia e Santa Lucia, dove sono stati identificati 15 giovani di varia nazionalità, alcuni minorenni, non in possesso di sostanze stupefacenti.