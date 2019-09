Controlli a tappeto in città, identificate più di 180 persone

La Spezia - Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio alla Spezia. Nella scorsa serata, personale della Squadra volante, coadiuvato da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Genova, ha dato corso ad una capillare attività di controllo del territorio, finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio ed al degrado urbano nei quartieri del centro cittadino.

Sotto la lente degli agenti, in particolare 4 pubblici esercizi di Viale San Bartolomeo, Via Giulio della Torre ed in Corso Cavour, controllando 44 soggetti, 23 dei quali risultati gravati da precedenti di Polizia.

Gli equipaggi impiegati nel servizio hanno inoltre effettuato ripetuti passaggi e controlli nelle zone segnalate quali centri di bivacco da parte di soggetti senza fissa dimora, in particolare Piazzetta Fregoso, Piazza Guzman, piazza Brin, Piazza Garibaldi e nella zona di Fossitermi, senza riscontrare la presenza di anomalie.

Nel complesso, nella sola giornata di ieri, l’attività di controllo del territorio ha consentito di identificare un totale di 184 persone, 53 delle quali straniere e sottoporre ad accertamenti 83 veicoli.

Le attività a tutela del mantenimento dell’ordine pubblico e di controllo disposte dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri, per gli eventi organizzati in Piazza Brin, proseguiranno anche nei prossimi giorni.