Controlli a tappeto della Municipale, denunciate due persone all'Umbertino

La Spezia - Anche nella giornata odierna gli agenti della Polizia municipale hanno espletato, in particolare nel Quartiere Umbertino, controlli sul rispetto delle indicazioni governative inerenti l'emergenza sanitaria Covid-19, nel quadro di un piano condiviso con l'amministrazione comunale e l'assessore alla Sicurezza, Gianmarco Medusei.

Una donna di nazionalità dominicana residente nel quartiere quarantenne è stata pizzicata dagli uomini di Via La Marmora intorno alle 16 in strada senza alcun giustificato motivo, trattenendosi per più tempo.

La stessa, sottoposta a regime di detenzione domiciliare nell'orario notturno per condanna penale passata in giudicato, verrà denunciata all'autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del Codice penale.

Analoga denuncia a carico di un dominicano di anni 45 residente in città sorpreso in una panchina di Piazza Saint Bon dove si è trattenuto a lungo senza motivo.



Altri controlli, senza esiti giudiziari hanno riguardato la pista ciclabile di Fabiano, dove è sensibilmente diminuito il numero dei runner anche se le norme consentano a oggi l'esercizio motorio, i principali sentieri cittadini nelle colline e la passeggiata Morin prevalentemente interessata dalla presenza solo di persone con i cani.