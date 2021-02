Controllati 145 mezzi pesanti nella campagna “Roadpool”

La Spezia - Fra l’8 e il 14 febbraio si è svolta la campagna europea di sicurezza stradale promossa da ‘Roadpol – European Roads Policing Network’ sui controlli a Tir e Bus, mirata all’intensificazione, da parte delle Polizie Stradali di tutta Europa, dei controlli ai mezzi pesanti, di immatricolazione sia nazionale che straniera, adibiti a trasporto di merci, anche pericolose, ed agli autobus.



L’azione, contemporanea e combinata a livello dell’Unione Europea, ha tra l’altro la finalità di sviluppare la coscienza e la consapevolezza da parte di tutti i conducenti e utenti della strada che verranno sottoposti ai controlli con criteri e strumentazione connotati da omogeneità.



A livello locale la Polizia Stradale della Spezia ha effettuato 145 controlli a mezzi pesanti di cui 132 di nazionalità italiana, 13 di nazionalità UE e 1 dell’area extra UE. Sono stati sanzionati 58 veicoli commerciali, dei quali 39 per il mancato rispetto dei limiti di velocità e 9 per violazioni inerenti il superamento dei tempi di guida e di riposo; le altre infrazioni contestate riguardavano la mancanza di documenti del veicolo ed anomalie del mezzo. Contestata al conducente di un veicolo comunitario la compilazione non corretta della documentazione di trasporto, con conseguente sanzione pecuniaria di 2.000€.

I servizi di prevenzione della Specialità, volti ad elevare gli standard di sicurezza del trasporto stradale, hanno interessato tutto l’ambito provinciale, in coordinamento con analoghi servizi dispiegati nelle province limitrofe.