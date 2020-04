La Spezia - Un'altra giornata di bel tempo con sole splendente, in una tendenza che non sembra volersi fermare anche nei giorni prossimi. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2684m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Mare poco mosso.