La Spezia - Giovani e vecchi tutti uniti. Vogliono parlare con la società e ripetono il nome del direttore generale dello Spezia, Guido Angelozzi. In duecento tifosi decidono di non andarsene subito a casa e assediano l’ingresso adiacente la tribuna in quella Via dei Pioppi che non si vedeva così piena di tifosi arrabbiati da diversi anni. A memoria scomodiamo la famosa partita shock col Novara che costò l’esonero di Gianluca Atzori nel primo anno di serie B dell’era Volpi. Sette anni abbondanti che i supporters più caldi della Ferrovia non chiedevano un confronto con un dirigente: il 2-4 di oggi ne è ovvia conseguenza.