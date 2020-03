Container di camici prelevato al porto: spediti in Lombardia

La Spezia - Hanno già preso la via della Lombardia, dove le esigenze sono maggiori. Sono 42mila camici monouso per utilizzo in ambito sanitario che ieri pomeriggio sono giunti al porto della Spezia all'interno di un container. Erano in corso di sdoganamento per conto di un'impresa commerciale, fa sapere l'Agenzia delle Dogane, quando sono stati prelevati e destinati alla Protezione Civile Lombardia che le aveva richieste con urgenza per poterle destinare agli ospedali di Milano, Bergamo e Brescia.

L'operazione è stata svolta in collaborazione tra l'Agenzia delle Dogane della Liguria, quella della Lombardia, la Protezione Civile e istituzioni e operatori della comunità portuale spezzina. Il tutto è durato poche decine di minuti: in tempi di record malgrado la chiusura prefestiva dell'importante scalo ligure.