Container cade sul camion, autista in ospedale

Un 46enne è stato ricoverato al Sant'Andrea è sempre rimasto cosciente. Accertamenti medici in corso.

La Spezia - Incidente sul lavoro oggi pomeriggio in porto. Alle 14 circa, per dinamiche in fase di accertamento dalla Psal dell'Asl 5, un container è caduto sul pianale di un camion fermo dove all'interno dell'abitacolo era presente un 46enne. L'impatto è stato violento ma fortunatamente la cabina di guida non è stata toccata. Il contraccolpo del container, pieno, lo è stato altrettanto e per l'autista è stato disposto il ricovero in pronto soccorso per tutti gli accertamenti del caso.

Sul posto sono intervenuti l'Automedica delta 1 con medico e infermiere, la Pubblica assistenza della Spezia e come detto i tecnici Psal.

Quando il 46enne è partito dal luogo dell'incidente era cosciente e le sue condizioni non risultavano critiche. La conferma arriverà solo al termine di tutti gli esami necessari al Sant'Andrea della Spezia.