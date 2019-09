Confcommercio ricorda Franco Caruso: "Una persona d'altri tempi"

La Spezia - "Confcommercio si stringe attorno al dolore della famiglia Caruso, per la scomparsa di Franco, storico associato e fondatore dell’autoscuola spezzina di Corso Nazionale nel quartiere del Canaletto". Così la rappresentanza delle imprese ricorda la storica figura cittadina mancata ieri a 76 anni. "Un uomo stimatissimo nell’ambiente lavorativo e non solo. Una persona d’altri tempi – lo ricorda la Confcommercio -. Franco si è sempre distinto per la sua correttezza, per la sua gentilezza e per la sua capacità di provare empatia verso gli altri. Aveva sempre il sorriso sulle labbra e una parola buona per tutti. Franco lascia la moglie Vanna, i figli Oriano e Michele e l’adorato nipote Tommaso. Il presidente Gianfranco Bianchi e il direttore Roberto Martini, a nome di tutta la Confcommercio, esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia".