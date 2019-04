Conducente di carroattrezzi perde la patente perché ubriaco

Chiamato per rimuovere un'auto coinvolta in un frontale, è finito nei guai perché sottoposto ad etilometro era ben al di fuori dai parametri.

La Spezia - Gli effetti sul traffico veicolare si sono avvertiti fino al tardo pomeriggio ma l'incidente capitato ieri alla Chiappa racconta anche altri a dir poco curiosi dettagli. Ricordate il sinistro stradale di ieri pomeriggio quando intorno alle 16.30 due autovetture si erano scontrate frontalmente all'interno della Galleria Napoleone? Al termine della collisione, entrambi i veicoli risultavano non marcianti ed i rispettivi protagonisti allertavano un proprio carro attrezzi al fine di rimuoverle non fruendo del servizio convenzionato comunale.



Intorno alle 18 una volta giunti sul posto, il conducente di uno dei due carri, proveniente da carrozzeria della Val di Vara, ha destato l'attenzione degli agenti di Polizia Municipale impegnati nei rilievi del sinistro che l'hanno sottoposto ad un controllo stradale prima di farlo procedere alla rimozione di una delle due autovetture. L'intuizione corretta ha dato seguito a tutto il resto della storia: il conducente del carroattrezzi, un uomo di 44 anni, non aveva sottoposto il veicolo alla prescritta revisione periodica per più di una volta ed inoltre, sottoposto a controllo etilometro, è risultato positivo all'assunzione di alcool con un valore massimo pari a 1,31 g/l.



L'uomo si è visto quindi combinare dagliagenti di Polizia Municipale della Spezia una sanzione di euro 346 ai sensi dell'art. 80 c. 14 C.d.S. per le omesse revisioni e denunciato per guida in stato di ebrezza ai sensi dell'art. 186 c. 2 let. "B" C.d.S. con ritiro immediato della patente di guida ed una decurtazione di dieci punti. La rimozione del veicolo incidentato per il quale si era presentato l'uomo è stata quindi affidata a personale di altra ditta che ha provveduto anche a rimuovere lo stesso carro attrezzi con cui era giunto. (foto di repertorio)