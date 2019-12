Concorsi pubblici, al via corso di preparazione per agenti di Polizia Locale

La Spezia - Sono aperte le iscrizioni per il 32° Corso di preparazione ai Concorsi Pubblici da Agenti di Polizia Locale, ove i corsisti verranno preparati sulle prove fisiche. La didattica del corso, è affidata al Prof. Andrea D'Imporzano appartenente al Corpo di Polizia Locale e docente in Scienze Motorie. “Come Segreteria UIL FPL - afferma il segretario della Uil Fpl della Spezia Massimo Bagaglia, che continua - considerando che ormai le prove fisiche sono parte integrante del programma d'esame nei concorsi pubblici per agenti di Polizia Locale, abbiamo deciso di contribuire nella preparazione dei corsisti istituendo una sessione unica nel suo genere. Infatti - conclude Bagaglia - grazie alle preziose nozioni impartite dal docente Andrea D'Imporzano, già in passato, molti iscritti hanno conseguito notevoli risultati. - Per questo, lunedì 16 dicembre dalle 9 inizierà quindi la full immersion della durata di 20 ore presso la sala riunioni del sindacato Uil della Spezia in Via Persio 35, per poi proseguire nelle successive lezioni presso il Palasport G. Mariotti della Spezia. Per seguire al meglio i corsisti saranno accettate esclusivamente le prime trentaiscrizioni. Il costo è di 90 € ed agli iscritti verrà rilasciata tutta la normativa aggiornata e l’attestato di frequenza. Per maggiori informazioni contattare il 339.7611838 o inviare una mail a provefisiche.agenti.uil@gmail.com. Si ricorda che le iscrizioni terminano venerdì 13 dicembre.