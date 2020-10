Con la pistola giocattolo al supermercato, giovane rintracciato dalla Polizia

La Spezia - E' stato avvistato con una pistola al supermercato il Faro. Solo al termine di una perquisizione, a casa di un 22enne spezzino con problemi, è arrivata la conferma che si trattasse di un oggetto innocuo. E' quanto avvenuto nel pomeriggio alla Spezia quando la Polizia di Stato con i dirigenti della Squadra volanti sono arrivati al supermercato di periferia dopo la segnalazione delle guardie giurate dell'esercizio.

Sono stati momenti di forte apprensione e con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza è stato rintracciato l'uomo con la pistola. Gli agenti lo hanno trovato a casa e in principio il giovane non voleva aprire. La situazione si è risolta, la pistola è stata recuperata e il giovane portato in questura. Seguiranno anche degli accertamenti medici per una valutazione completa della situazione e un eventuale procedimento penale nei confronti del ragazzo.