Con la bottiglia in mano dopo le 18: multa da 400 euro a testa

La Spezia - Nel tardo pomeriggio di giovedì, due pattuglie della Polizia Locale, durante i consueti controlli per verificare il corretto rispetto della normativa anticovid, sono intervenute nel quartiere della Scorza dove era segnalata la presenza di assembramenti nelle vicinanze di un market. Nei giorni scorsi, era giunto presso il Comando di via Lamarmora un esposto presentato da alcuni cittadini che segnalavano la presenza di soggetti che talvolta si assembravano all’incrocio tra via Oldoini e via Fiume.

Gli agenti, al momento del controllo, hanno trovato otto persone, distanziate, nei pressi dell’ingresso dell'attività. Quattro di queste stavano consumando bevande alcoliche su suolo pubblico. Fatto non consentito dopo le 18. Gli operatori della Polizia Locale hanno identificato tutti i presenti, risultati cittadini sudamericani e, dopo le verifiche del caso, hanno elevato a ciascuna delle quattro persone che consumavano bevande alcooliche una sanzione di 400 euro.