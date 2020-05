Compro oro nel mirino della Polizia, tre sanzionati

La Spezia - Intensa settimana di controlli disposti dal Questore della Spezia presso le attività commerciali di ‘compro oro’ ubicate nei comuni della Spezia e Sarzana. Il personale della Questura spezzina ha effettuato una serie di controlli volti

a verificare la regolarità di attività particolarmente sensibili in questa delicata fase, punto di riferimento di chi vi si rivolge per mitigare gli effetti della crisi economica, spesso si tratta di famiglie, e che va assolutamente preservato da qualsiasi forma di speculazione. Complessivamente verificati 14 esercizi, di cui tre sanzionati per le irregolarità rilevate.

I controlli amministrativi sono iniziati lunedì 25 maggio e terminati nel pomeriggio di ieri. Presso un’attività sita nel comune capoluogo, veniva accertata la presenza di alcuni oggetti in oro che non risultavano opportunamente registrati, e pertanto il titolare, in violazione dell’art. 6 del D.Lgs 92/2017, veniva sanzionato ai sensi dell’art. 10 comma 2 del medesimo decreto con la sanzione amministrativa di euro 2.000.



Gli accertamenti proseguivano nel pomeriggio a Sarzana presso altre due attività e presso un “compro oro” ove veniva accertata la mancata acquisizione delle copie dei documenti d’identità dei clienti, in formato cartaceo o elettronico, in ordine alla quale il titolare dell’attività, avendo violato l’art.4 c.1 del DLgs 92/17, veniva sanzionato ai sensi dell’art. 10 comma 2 del predetto decreto con la sanzione amministrativa di euro 2.000. In ultimo il 28 scorso, il titolare dell’attività di “compro oro” sito in una zona del centro del capoluogo veniva sanzionato ai sensi della normativa suindicata per 2.000 euro, per irregolarità nella gestione della registrazione delle schede contenenti i dati delle persone che avevano

ceduto l’oro, atti importanti a garanzia della trasparenza e regolarità delle operazioni. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane estesi anche ai restanti comuni della provincia.