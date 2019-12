Compra su internet, versa i soldi ma la merce non arriverà mai

La Spezia - Un trentenne della provincia della Spezia è finito tra le vittime di un truffatore con il quale era entrato in contatto su Facebook per un acquisto on line. Lo scorso aprile, dopo una conversazione sul social media, l’acquirente si accordava con il venditore e ricaricava una carta Postepay, fornita da quest’ultimo, con una somma di circa 200 euro. Tuttavia la merce non è mai arrivata a destinazione e, vista l’impossibilità di ricontattare il fornitore, il giovane presentava denuncia in Questura. A seguito di numerosi accertamenti, nei giorni scorsi, il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale ha individuato e denunciato a piede libero per truffa online l’autore dell’illecito profitto, un italiano 44enne, residente a Salerno, pregiudicato per truffa e più volte segnalato per il medesimo reato on line.



L’occasione è propizia per partecipare che, in concomitanza con il Black Friday, Cyber Monday, Week Friday ed in vista delle festività natalizie, è stata registrata un’impennata di truffe on line, per cui la Polizia Postale e delle Comunicazioni mette in guardia gli internauti specie da offerte on line che si presentano particolarmente appetibili poiché molto vantaggiose o esterne ai circuiti ufficiali quali gli store più accreditati che offrono garanzie ed assistenze post vendita. A tal proposito si consiglia di effettuare un minimo di verifica tramite i motori di ricerca su eventuali feedback negativi lasciati da altri utenti sui venditori o sugli oggetti posti in vendita. Si rimanda, per ulteriori informazioni, alla pagina on line della Polizia di Stato, al link https://www.commissariatodips.it/profilo/commissariato-di-ps-on-line/index.html, che il cittadino può consultare per attingere a tutte le informazioni inerenti sia l’argomento in questione che altre tematiche ed eventualmente formalizzare una denuncia online che dovrà essere ratificata nei successivi tre giorni presso la Questura o la Sezione di Polizia Postale e delle Comunicazioni competente per territorio.



Particolare rilevanza ha la sezione dedicata alle news, nella quale vengono evidenziati i fenomeni presenti sul web, i consigli utili per una navigazione sicura, dando spazio, altresì, a tutte le operazioni svolte dalla Polizia Postale in ambito nazionale ed internazionale. Il nuovo portale è inoltre presente con la sua attività informativa sulla community più famosa e utilizzata del momento Facebook.