Commemorazione defunti, Atc potenzia il servizio per i Boschetti

La Spezia - In occasione della prossima commemorazione dei defunti, Atc Esercizio informa di aver predisposto un adeguato potenziamento del servizio da e per il cimitero comunale dei Boschetti nelle giornate di mercoledì 30 ottobre, giovedì 31 ottobre, venerdì 1° novembre, sabato 2 novembre e domenica 3 novembre. In particolare viene potenziato il servizio della Linea P "Fornola-Sarzana" che transita davanti ad entrambe le porte del Cimitero (un mezzo ogni 30 minuti nella fascia oraria tra le 8 e le 18) e con passaggi da Via Chiodo ai minuti 02 e 32 di ogni ora. Viene incrementato il servizio nelle giornate di venerdì 1° novembre e domenica 3 novembre al mattino (dalle 9 alle 12) con un collegamento da Via Chiodo al Cimitero ai minuti 42 e 12 di ogni ora.



Nelle giornate feriali è possibile utilizzare il servizio di Linea 11 "Sarciara" transitante dalla porta secondaria (1 mezzo ogni 30 minuti) con passaggi da Via Chiodo ai minuti 17 e 47 di ogni ora. E’ attivo, nelle giornate feriali, il servizio della Linea 17 transitante da Viale San Bartolomeo con passaggi previsti alla fermata Atc “Porto Ovest del Canaletto” alle 8:18; 11:08; 12:28; 13:18; 14:18. Nelle giornate festive, dalle 14 è possibile utilizzare il servizio della Linea festiva "Fossitermi - Migliarina - Sarciara" transitante dalla porta secondaria con la frequenza di un mezzo ogni 30 minuti, partenze da Fossitermi (ai minuti 00-30) e passaggi da Via Chiodo ai minuti 12 e 42 di ogni ora.