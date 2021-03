Coma etilico, intervento in Piazza Verdi

La Spezia - Era immobile, sdraiato su una panchina di Piazza Verdi e privo di sensi. In tanti davanti a quella scena hanno tirato dritto, ma poi qualcuno si è deciso a chiamare i soccorsi per un clochard di mezza età. Era la tarda mattinata di oggi e sul posto sono arrivate le forze dell'ordine e i soccorritori con un'ambulanza. L'uomo era presumibilmente in coma etilico, i militi si sono avvicinati e hanno constatato che stava ancora respirando. Alla fine è stato caricato in ambulanza e trasportato in ospedale per le cure del caso.