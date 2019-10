Colto da malore in Via Genova, 63enne muore in mezzo alla strada

La Spezia - Ha accusato un malore e si è accasciato a terra, senza più riprendersi. E' quanto accaduto, alle 11 circa di questa mattina nel quartiere della Chiappa in Via Genova. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, a poca distanza per la presenza della Croce rossa in quello stesso quartiere e l'arrivo di un'altra unità da Riccò del Golfo, non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato e la Municipale. La vittima è un uomo di 63 anni. La salma è stata trasportata in obitorio poco dopo le 13.