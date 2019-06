Coltivavano marijuana nella discarica abusiva già sequestrata

La Spezia - Due denunce per aver coltivato illegalmente della marijuana. La Polizia Municipale della Spezia da seguito a un servizio svolto mesi fa, quando aveva posto sotto sequestro penale, su delega della procura della Repubblica, un'area alla Pianta dove erano abbancati ammassi di rifiuti pericolosi e non. Mentre alcuni agenti controllavano che non ci fossero state intrusioni nell'area venivano riscontrate tracce di ingressi abusivi nel compendio. A una ricerca più approfondita sono saltate fuori, nascoste tra i rifiuti, due serre dove all'interno erano coltivate sei piante di cannabis.

Il comando di Via Lamarmora ha quindi disposto un servizio di controllo in abiti borghesi, di concerto con l'autorità giudiziaria, per individuare i responsabili dell'illecito, anche installando foto trappola per il monitoraggio notturno della zona. Individuati i presunti responsabili questa mattina è scattato il blitz. Agenti del reparto sicurezza del corpo di Polizia Municipale hanno fermato un giovane intento alla coltivazione della serra, un 21enne di nazionalità marocchina residente nelle vicinanze. Gli agenti si sono poi spostati presso il domicilio del giovane rinvenendo materiale pertinente la coltivazione delle piante.

Dalle indagini emergeva la presenza anche di un'altra persona che collaborava all'attività illecita, anche lui identificato. Si trattasi di uno spezzino, residente in Val di Magra, di 19 anni. Anche lui identificato presso la sua abitazione, che veniva perquisita a sua volta per trovare una serra all'interno della quale erano coltivate alcune piante di cannabis. Per entrambi i responsabili è scattata la denuncia per violazione alle norme sulle sostanze stupefacenti, nella fattispecie illecita coltivazione delle stesse ai fini di spaccio. Le piante e il materiale di concimazione pertinente è stato posto sotto sequestro penale presso il comando di Via Lamarmora. Il 21enne verrà segnalato per violazione dei sigilli posti nell'area sequestrata e invasione di immobile altrui.