Coltello in tasca e troppi precedenti sulle spalle. Denunciato

La Spezia - Erano due vecchie conoscenze della Polizia di Stato, tant’è che appena hanno visto le divise un 19enne e un 27enne se la sono date a gambe. Però gli uomini della Squadra volante, di servizio in centro città, sono riusciti a raggiungerli e il pomeriggio per la coppia fermata è finito in questura.



A finire nei guai: un tunisino di 19 anni che si trovava in compagnia di un italiano 27enne, entrambi pluripregiudicati per reati in materia di stupefacenti, porto d’armi, rapina e reati contro il patrimonio. Entrambi venivano sottoposti ai controlli di rito nel corso dei quali il tunisino, residente in provincia di Lucca, veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico, lungo 18 centimetri di cui 9 di lama, celato nella tasca della giacca e pertanto denunciato in stato di libertà per porto abusivo di coltello.