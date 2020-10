Coltello e hashish in tasca, giovane denunciato

La Spezia - Hashish in tasca e un coltello multiuso a portata di mano. E' finita con una denuncia per possesso di oggetti atti a offendere e una segnalazione alla prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti la giornata di un cittadino tunisino di 32 anni fermato ieri dalla Squadra mobile.

L'uomo è stato notato nel corso di un controllo in città e gli agenti sin da subito hanno notato un particolare nervosismo da parte del 32enne poi perquisito. All’interno del suo giubbotto i poliziotti hanno trovato un coltello multiuso di una lunghezza complessiva di 22 centimetri e nelle tasche dei pantaloni, due involucri in cellophane contenenti della sostanza allo stato solido di colore marrone del peso di 1.97 grammi.

L'uomo è stato accompagnato negli uffici della Squadra Mobile. Il coltello e lo stupefacente, che da un controllo al Narcotest risultava essere del tipo hashish, sono stati sequestrati.