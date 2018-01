Coda al Pronto soccorso, ambulanze in attesa fino a due ore

La Spezia - Giornata campale in Pronto soccorso. Otto ambulanze sono rimaste in coda per quasi due ore. Le foto risalgono alle 13.40 di oggi pomeriggio con una serie di ambulanze incolonnate proprio all'entrata del Pronto soccorso.

Una giornata impegnativa per i soccorritori e per l'ospedale stesso che in questi giorni è alle prese con l'influenza, proprio in questi giorni è stato confermato un nuovo caso di H1N1. Malori di stagione, un incidente stradale grave hanno reso complicata la giornata. Con i soccorritori che hanno atteso fino a due ore per far accedere i pazienti all'ospedale. Nel corso dell'attesa due casi sono entrati in codice rosso.