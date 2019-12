Cocaina nel condotto d'aerazione, finto investigatore in manette

La Spezia - Si qualificava come investigatore privato ma la sua attività principale era lo spaccio. Per nascondere la cocaina, poi, aveva trovato un pertugio infallibile: un finto condotto di areazione. Come pusher , un 60enne , era richiestissimo e sono stati i carabinieri dell’Aliquota radiomobile di Sarzana a scoprire il losco giro.

A mettere sulla pista giusta i militari il continuo andirivieni da quello che sembrava essere lo studio da investigatore e la sua reale abitazione. Dagli accertamenti i carabinieri hanno scoperto che l’uomo non solo non aveva nulla a che fare con le investigazioni ma di fatto non aveva neanche un’occupazione fissa. Una serie di pedinamenti hanno rivelato una serie di arcani: dove abitava realmente il 60enne e la doppia residenza sarzanese e fittizia alla quale si aggiungeva quella reale in città alla Spezia.

Ieri sera poi è scattato il blitz: i carabinieri hanno constatato un anomalo andirivieni di persone che entravano e uscivano dall’alloggio oggetto dei pedinamenti, permanendovi all’interno solo pochi minuti, atteggiamento tipico di chi va ad acquistare sostanze stupefacenti.

I militari, approfittando di due avventori che stavano entrando nell’appartamento, sono intervenuti sorprendendo lo spacciatore. L’attività illegale è stata palese fin da subito; sul tavolo della cucina vi era un involucro compresso di cocaina purissima, un bilancino di precisione, cellophane ed un sacchettino di cocaina con alcuni grammi di sostanza già sminuzzata, per un totale di 38 grammi, e 1.200 euro in contanti frutto dell’attività di spaccio.

I carabinieri durante la perquisizione hanno individuato anche il nascondiglio utilizzato dall’arrestato; un ingegnoso sistema costituito da una sezione di tubo lungo circa 30 centimetri, con tanto di coperchio, nascosto da una griglia di aereazione, il tutto però reso vano dall’attività dei Carabinieri.

Questa mattina, presso il Tribunale della Spezia, si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto a seguito della quale, nei confronti del 60enne, è stato disposto l’obbligo di dimora integrato dalla permanenza notturna.