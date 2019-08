Clonati i profili di quattro sindaci spezzini, tutta colpa di un virus

La Spezia - La politica non c'entra è più una questione di virus che girano sull'Internet. Sembra questa la pista più accreditata sul mistero dei profili clonati a quattro sindaci della Provincia della Spezia che, tra ieri sera e oggi pomeriggio, hanno lanciato l'allarme sul social network Facebook.

A denunciare la situazione sono stati il presidente della Provincia e sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, il sindaco di Borghetto Vara Claudio Delvigo e i primi cittadini di Lerici e Riccò del Golfo Leonardo Paoletti e Loris Figoli.

In queste ore sono almeno due le denunce sporte alla Polizia postale che procederà con tutti gli accertamenti del caso e dalle prime indiscrezioni sarebbe da escludere in toto l'attacco politico. A volte basta un "click" su una fotografia oppure sopra un link che letteralmente impesta il proprio profilo, oppure come nei casi dei primi cittadini colpiti la clonazione dello stesso.



Ma quindi, cosa è successo di preciso? Molti contatti dei sindaci hanno ricevuto una richiesta di amicizia dagli amministratori... peccato che arrivasse da profili fake che nulla avevano a che fare con "gli originali'. Nel caso specifico del sindaco Delvigo sul profilo clonato erano presenti anche immagini compatibili con quello reale e già nella serata di ieri il clone era sparito. Per quanto riguarda quello del primo cittadino Peracchini è stata formalizzata la denuncia questa mattina.

In particolare il sindaco Loris Figoli nel denunciare pubblicamente, l'episodio di cui è rimasto vittima, ha anche raccontato: "Due miei contatti hanno accettato la richiesta di amicizia e negli istanti successivi hanno ricevuto un messaggio privato nel sistema di messaggistica nel quale venivano effettuate richieste di denaro: 800 euro. Queste persone non si sono limitate a segnalarmi questa stranezza. Alla prima segnalazione ho proceduto a segnalare proprio ai canali preposti del social il profilo clonato, che risultava completamente spoglio, e in pochi minuti è stato bloccato. La conferma è arrivata dalla seconda persona che mi ha segnalato questa situazione incresciosa. Come abbiamo fatto a trovarci in quattro con il profilo clonato? E' difficile da capire, potrebbe essere successo qualcosa con qualche amico in comune anche se io sono molto meticoloso e attento soprattutto in questa era di promozioni e pacchetti virtuali. Anche a noi capita di essere aggiunti a gruppi nei quali non abbiamo fatto richiesta. Tutto è possibile. Non credo comunque che si tratti di un 'atto politico' nei nostri confronti".