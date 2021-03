Claudio e Claudia, i vincitori del concorso fotografico dedicato alle donne organizzato dall'Opi

La Spezia - L’Ordine professionale degli infermieri in occasione della festa della donna ricorda del recente concorso indetto dall’associazione volta a valorizzare l'impegno delle donne negli anni della pandemia. I vincitori sono Claudio Ciani e Claudia Nicolini. In una nota si legge: “Rimarchiamo sempre che l'80 per cento dei componenti è di genere femminile: su 2078 iscritti all'Ordine sono infatti 1575 le donne e 503 i maschi.

In questo 2021 abbiamo voluto bandire un piccolo concorso per sottolineare il ruolo della donna nella nostra società, aperto a due categorie: agli iscritti e a tutti gli altri”



“Nella categoria dei colleghi iscritti ha vinto Claudio Ciani – si legge in una nota -, con una foto ''pensata'' per questa occasione, che vuole mostrare una donna sottoposta a richieste continue di intervento da più parti, dai familiari e dal mondo esterno: una persona che comunque resta sorridente, nonostante le tante cose da ''smarcare'' nella personale agenda di giornata. Nella categoria degli esterni, alla quale hanno preso parte sia cittadini sia infermieri iscritti ad altri Ordini provinciali italiani ha vinto Claudia Nicolini, una infermiera in servizio nella nostra Rianimazione Covid, che nel marzo 2020 scattò a fine turno alcune foto alle colleghe: qui vediamo proprio una di queste foto. Entrambi i vincitori riceveranno un premio da 250 euro ciascuno nel pomeriggio di lunedì, in sede Opi, con gli accorgimenti di sicurezza del momento. La commissione (composta da tre donne) ha trovato tutti i lavori giunti decisamente interessanti; brani di alcuni di questi sono già stati posizionati sui social dell'ente e nel verbale le Commissarie hanno segnalato al Direttivo dell'Opi anche il lavoro di Sara Canesi, una cittadina ligure che riceverà un ‘premio aggiunto' ”.