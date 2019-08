Clandestini a bordo di una porta container in porto

La Spezia - Sono in corso in questi minuti le operazioni di soccorso e messa in sicurezza di alcuni passeggeri clandestini trovati a bordo della porta container Adelheid S. giunta questa mattina al Molo Fornelli dopo aver toccato il porto di Casablanca, in Marocco.



La scoperta della presenza dei clandestini è avvenuta intorno alle 12.30 e poco dopo sono arrivati in banchina i mezzi dei Vigili del fuoco e le pattuglie della Polizia di frontiera, competente per la vicenda e per l'area portuale.

La presenza dei Vigili del fuoco si rende necessaria a causa del luogo del ritrovamento degli stranieri, ovvero in una intercapedine della stiva della nave battente bandiera di Antigua e Barbuda.



Stando a quanto appreso sino a questo momento a bordo della nave sarebbero presenti almeno tre passeggeri clandestini, tutti extracomunitari.