Circolo chiuso per legge, dentro l'aperitivo abusivo

La Spezia - L'aperitivo illegale interrotto dall'arrivo degli agenti della Polizia Locale. Questa volta non è il fiuto degli investigatori, quanto più che altro l'udito ad aver portato gli uomini del comando di Via Lamarmora a scoprire una grave violazione delle norme anti contagio. Stavano effettuando un servizio di controllo in centro, tra negozi, bar e ristoranti, quando ieri sera attorno alle 19 hanno sentito musica provenire da un circolo situato in zona stazione centrale. Un circolo che, da dpcm, doveva riaprire sono il prossimo 7 gennaio.

Una volta entrati, gli agenti si sono presto resi conto che non solo il circolo non era chiuso, ma al suo interno c'erano 23 persone in uno spazio ristretto e con relativo inevitabile assembramento. Tutti gli avventori presenti erano intenti a consumare alimenti e bevande come se niente fosse. Identificato il gestore del circolo, una dominicana cinquantenne residente alla Spezia, alla quale è stato contestato un verbale di 400 euro per aver aperto il circolo. Alla stessa è stato anche contestato di aver generato un assembramento di persone non consentito.

Gli agenti, come ultima operazione, hanno fatto uscire a gruppi gli avventori interrompendo la consumazione e accertando l'effettiva chiusura del locale. Alcuni di loro non l'hanno presa bene e non sono mancati momenti di tensione nella strada adiacente il circolo. Ogni lamentela è stata sedata dall'arrivo di rinforzi.