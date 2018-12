Cinquemila euro di regali abbandonati, guai per un corriere

Grazie alla solerzia di un cittadino è stato scoperto un carico di merce adiacente al perimetro della casa circondariale Villa Andreini. L'indagine della Municipale ha permesso di risalire al responsabile. Scovati Ipad, decoder, calzature...

La Spezia - La Polizia Municipale della Spezia ha recuperato 21 colli contenenti merce varia perlopiù a titolo di regalo di presunto importo di diverse migliaia di euro abbandonati in un'area verde attigua la casa circondariale di Via Fontevivo. L'operazione dei vigili urbani nasce dalla segnalazione di un cittadino alla Centrale Operativa segnalante l'abbandono di diversi cartoni e pacchi vari fra gli arbusti di un'area verde adiacente la Via Fontevivo. La pattuglia del Nucleo Decoro Urbano ha così proceduto a controllo sul posto, accertandosi di una situazione davvero originale. In luogo dei cartoni vuoti che maleducati spesso abbandonano sul ciglio stradale, sono stati individuati 21 pacchi sigillati taluni di grandi dimensioni recanti il contrassegno di un noto corriere nazionale cui erano stati affidati, contenenti merce varia.



La pattuglia, con l'ausilio di un furgone in dotazione, ha messo al sicuro la merce portandola presso il Comando di Via Lamarmora ed ha immediatamente contattato la locale sede del corriere nazionale. Il responsabile ha ovviamente riconosciuto i colli esibitigli ed indicato il nominativo dell'addetto cui erano stati affidati per la consegna. Lo stesso, convocato preso il comando, è stato identificato: a suo carico una sanzione amministrativa per abbandono di rifiuti sul suolo pubblico impregiudicate le azioni penali disciplinari e risarcitorie che la società di trasporti per cui operava intenderà assumere. La merce consisteva prevalentemente in articoli da regalo di varia natura, da prodotti alimentari a calzature, decoder, ipad e materiale informatico vario, vestiario etc. , per un valore presunto superiore a cinquemila euro. Grazie alla segnalazione e al successivo intervento degli agenti di PM coloro che attendevano il regalo natalizio nei prossimi giorni avranno modo di riceverlo.