Cinque vittime Covid nel fine settimana a Sarzana

La Spezia - Il calo degli ospedalizzati e delle terapie intensive all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana non può far sorridere. Tra sabato e domenica scorsa cinque pazienti Covid sono deceduti nel nosocomio della Val di Magra. Si tratta di quattro uomini ed una donna con età di 68, 72, 76, 80 e 90 anni. L'aggiornamento sui decessi del bollettino di lunedì 16 novembre 2020 inoltre contiene altre due vittime spezzine: due uomini di 98 e 70 anni spirati rispettivamente il 12 ed il 13 novembre scorso. Il totale delle vittime della pandemia nel territorio dell'ASL5 sale dunque a 212 persone.

Il weekend segnala in Liguria ulteriori sei vittime oltre a quelle sarzanesi. Quattro si sono registrate all'ospedale di Sanremo e due al Galliera di Genova, con età comprese tra 73 e 95 anni. Il totale dei decessi in Liguria sale a 2124, vengono infatti conteggiati altri due pazienti, un uomo ed una donna, che hanno smesso di lottare venerdì scorso. Di 79 e 91 anni, anch'essi erano ricoverati presso il Galliera.



Ospedali. La pressione dunque cala a livello regionale. Gli ospedalizzati sono 1492 (-16) di cui 111 in terapia intensiva. Il calo più vistoso al Galliera (185 ricoverati, -27 rispetto a ieri), ma nel capoluogo respira anche l'Evangelico (67, -2) mentre rimane sostanzialmente stabile Villa Scassi (187, -1) e si intensifica ulteriormente il lavoro del San Martino (423, +6). Crescono ASL1 (137, +3) e ASL4 (122, +6). Calo nell'ASL2 (182, -4) e calo nell'ASL5 Spezzino: al San Bartolomeo ci sono 147 (-4) pazienti di cui 10 in terapia intensiva, al Sant'Andrea 5 (+1) di cui 3 in terapia intensiva. Il totale è di 152 ospedalizzati (-3) di cui 13 in terapia intensiva.



Positivi. Come sempre limitato il numero di tamponi fatti la domenica: sono 2205 e hanno portato a galla 365 positivi (272 i sintomatici). Questa la distribuzione per azienda sanitaria: ASL1 +21, ASL2 +44, ASL3 +247, ASL4 +5 e ASL5 +48 (15 contatto caso confermato, 33 attività screening). Il totale dei positivi, compresi deceduti e guariti, sale a 43742. I positivi residenti fuori regione o all'estero sono 332, mentre in fase di verifica ci sono 769 tamponi.



Isolamento domiciliare. Ci sono 14409 persone, con un incremento di 179.



Guariti*. Ne vengono comunicati 811 in più per un totale di 24209.



Sorveglianze attive. Il totale per la Liguria è 12122. Questa la suddivisione: ASL1

3.144, ASL2 1.985, ASL3 5.379, ASL4 950 e ASL5 664.







* pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi -riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020