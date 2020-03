Cinque nuovi decessi, tre presso Geriatria a Sarzana

La Spezia - Altre cinque vittime da piangere per la Spezia e provincia. La direzione sanitaria e la direzione medica del Presidio ospedaliero di Asl 5 hanno comunicato l'aggiornamento delle ultime 24 ore che segnala quattro decessi di pazienti Civud-19 positivi. Si tratta di un uomo di 61 anni ricoverato in Rianimazione presso l'ospedale Sant’Andrea e residente nel comune di Castelnuovo Magra e di un portovenerese di 73 anni ricoverato presso Medicina d'urgenza sempre nel nocosomio del capoluogo. A Sarzana erano invece ricoverati un uomo di 95 anni, presso in Geriatria e residente a Sarzana e un uomo di 82 anni anch'egli ricoverato nello stesso reparto e originario di Vezzano Ligure, deceduto in mattinata. Si segnala inoltre il decesso di un terzo decesso presso Geriatria del San Bartolomeo: uomo di 82 anni residente nel comune di Castelnuovo Magra e deceduto ieri, na non compreso nella nota di venerdì.