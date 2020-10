Cinquanta nuovi casi, il totale in provincia ritorna sopra quota 900

La Spezia - Ha ripreso a salire con una certa spinta la curva dei contagi nella provincia spezzina. Dopo aver superato i mille casi attivi e poi essere sceso in maniera sensibile nel giro di qualche settimana, con le decine di contagi riscontrati negli ultimi giorni e l'aggiunta dei 50 nuovi casi emersi nelle ultime 24 ore, il totale è in nuovamente in crescita.

I casi attualmente attivi sono 929 (33 più di ieri), segno che le guarigioni non compensano la scoperta di nuovi pazienti affetti da Covid-19. Dei 50 emersi tra ieri e oggi in Asl 5 20 sono contatti di caso confermato e 30 sono frutto dell'attività di screening.

Aumentano anche il numero dei ricoverati, passati da 49 a 53, e quello dei pazienti in Terapia intensiva, salito da 6 a 7. Resta invariato, invece, il dato relativo ai decessi di pazienti Covid-19 positivi, fermo a 179 dall'inizio dell'epidemia.





In Liguria sono 323 i nuovi positivi, a fronte di soli 1.871 tamponi effettuati. Nel dettaglio, oltre ai 50 emersi in Asl 5, si tratta di 13 casi in Asl 1 (5 contatti caso confermato, 8 attività screening), 49 casi in Asl 2 (25 contatto caso confermato, 23 attività screening, 1 struttura sociosanitaria), 210 casi in Asl 3 (87 contatto caso confermato, 121 attività screening e 2 struttura sociosanitaria) e 1 contatto di caso confermato in Asl 4.



Il totale dei casi attualmente attivi a livello regionale sale quindi a 6.988 (310 più di ieri), gli ospedalizzati balzano a 470 (29 più di ieri) e i ricoverati in Terapia intensiva sono 34.

Sono 5, infine, i decessi di pazienti Covid-19 positivi resi noti nelle ultime 24 ore, per un totale da inizio emergenza che parla di 1.641 schede di decesso.