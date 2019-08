Cinghiali all'assalto dei sacchetti della spazzatura nel cuore di Marola

La Spezia - Sulle alture spezzine si sta riproponendo con insistenza il problema della convivenza con i cinghiali. Il caldo e l'arsura estiva spingono gli animali, sempre più numerosi, a cercare cibo anche al di fuori dei boschi, spingendosi sino ai centri abitati.

La fotografia ritrae due giovani ungulati che banchettano con i resti di un sacchetto dell'immondizia in Via Matana, a Marola.

"Siamo invasi. Ormai tutte le sere rischiamo di ritrovarceli davanti alla porta di casa. Vengono attirati dall'odore dei mastelli dell'umido, ma anche dai sacchi della differenziata", lamentano alcuni residenti ai taccuini di CDS.



"Servono abbattimenti selettivi nell'immediato - sostengono i marolini - e il Comune dovrebbe valutare l'ipotesi di proteggere i punti di raccolta della differenziata nelle zone collinari".

Il problema della convivenza tra umani e cinghiali, però, rimarrebbe e allora uno dei residenti sostiene la necessità di un maggiore presidio del territorio.

"Visto che i terreni interessati sono tutti piccoli appezzamenti privi di ogni interesse agricolo che si consenta la costruzione di piccoli edifici, non condomini. In questo modo si terranno puliti i terreni che non saranno più interesse degli ungulati".