Cinghiali al Vignale. Golosi e incuriositi vicino alla strada

La Spezia - Due cinghiali affamati si sono aggirati per il Vignale, sulle colline spezzine. Il video che li immortala è stato realizzato da un residente del luogo. A Città della Spezia racconta: "La presenza degli ungulati rappresenta un pericolo per il traffico veicolare e per i residenti in generale.In aggiunta, il nostro condominio ha chiesto più volte ad Acam di poter utilizzare bidoni condominiali in modo da non lasciare i sacchetti dei rifiuti (plastica e residuo) alla mercé degli animali ma dopo mesi Acam non ha neppure effettuato un sopralluogo".



Nel video, che testimonia l'incontro, si notano due esemplari abbastanza giovani che masticano e scorrazzano per poi scendere la scalinata e frugare in alcuni residui di spazzatura. I due animali non sembrano impauriti dalla situazione e con chi li riprende c'è anche uno scambio di sguardi. Uno dei due animali, poi, ha proseguito fino alla fine della scalinata per andare a cercare qualcosa da mangiare nel sacchetto. Il tutto avviene a pochissima distanza da un curvone, trafficato, dove passano regolarmente le automobili.



Città della Spezia ha interpellato l'assessore al Ciclo dei rifiuti Kristopher Casati che spiega: "In estate nelle zone collinari abbiamo avuto molte segnalazioni. Siamo intervenuti con le griglie in metallo che consentono il posizionamento dei sacchetti senza che i cinghiali possano entrare, si tratta di mitigatori. I bidoni condominiali potrebbero non essere adeguati, in base alla zona, perché gli ungulati potrebbero rovesciarli comunque. La competenza, nel caso specifico segnalato per ultimo, non è di Acam ma del Comune che a sua volta delega l'azienda. I cittadini si possono rivolgere all'Ufficio monitoraggio (all'indirizzo monirotaggio.nu@comune.sp.it)".